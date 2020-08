Con Allan ormai ad un passo dall'Everton (operazione da 30 milioni), il Napoli è alla ricerca di un sostituto del brasiliano. E il preferito da Gattuso e De Laurentiis resta Jordan Veretout della Roma. I due club hanno già in piedi l'operazione Milik che coinvolgerebbe anche Under, ma in tal senso tutto dipende dalla decisione di Dzeko. Ecco perchè per Veretout la trattativa tra i due club deve ancora entrare nel vivo: prima va risolta la questione Milik-Under.

(alfredopedullà.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE