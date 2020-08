Calciomercato Roma: il Cosenza punta al prestito di Antonucci e Bouah. Fatta per Sdaigui al Gubbio

Il primo ceduto in prestito al Vitoria Setubal e tornato anzitempo a Trigoria per frizioni con il club portoghese, il secondo invece non ha mai lasciato i giallorossi. Si tratta di Mirko Antonucci e Devid Bouah, al centro delle attenzioni del Cosenza. Come riporta l'esperto di calciomercato il club di Serie B avrebbe chiesto in prestito entrambi i calciatori per la prossima stagione.

E' invece cosa fatta il passaggio di Zakaria Sdaigui al Gubbio: prestito annuale per il centrocampista classe 2000.

(gianlucadimarzio.com)

