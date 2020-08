Risposta netta da parte del Bologna alla Roma per Takehiro Tomiyasu. Secondo le ultime indiscrezioni il club rossoblu ha fissato il prezzo per il terzino giapponese, da tempo accostato ai giallorossi che negli ultimi giorni hanno nuovamente chiesto informazioni. La replica del ds Sabatini non si è fatta attendere: il Bologna chiede almeno 25 milioni e non lo lascerà partire per una cifra inferiore.

(Il Resto del Carlino)