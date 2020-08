Calciomercato Roma: il Benfica punta Gerson, giallorossi spettatori interessati

Possibile il ritorno in Europa per Gerson, centrocampista brasiliano ex Roma ora in forza al Flamengo. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il classe '97 sarebbe finito nel mirino del Benfica, fortemente interessato a metterlo sotto contratto nonostante le difficoltà di un'ipotetica operazione. Roma spettatrice interessata, vista la percentuale di guadagno - 15% - che spetterebbe ai giallorossi in caso di cessione per un corrispettivo superiore agli 11,8 milioni di euro, prezzo versato nelle casse della Roma dal Flamengo la scorsa estate.