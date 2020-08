Calciomercato Roma, il Benevento pensa a Kluivert per l'attacco

Il Benevento, squadra neopromossa in Serie A durante l'ultimo campionato di B, sta cercando di muoversi sul mercato per rafforzare la propria rosa e non dover lottare per la zona retrocessione. Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Gianluca Di Marzio, la squadra allenata da Inzaghi avrebbe fatto un tentativo per arrivare a Justin Kluivert, giocatore di proprietà della Roma e che non sembra rientrare più nei piani del tecnico Fonseca. Operazione molto complessa, che fino a questo momento non sembra potersi concludere con il trasferimento in giallorosso dell'olandese.

(gialucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE