Calciomercato Roma: idea Kokorin per l'attacco

In attesa del via alla nuova stagione, spazio al mercato in casa giallorossa. Come scrive su Twitter il giornalista Gianluigi Longari, la Roma starebbe pensando ad Aleksandr Kokorin, attaccante classe 1991. Il russo, definito un "bad boy", solo due settimane fa è diventato un nuovo giocatore dello Spartak Mosca.

#ROMA Interesse nei confronti del bad boy #Kokorin che si era accordato solo 2 settimane fa con lo #SpartakMosca a parametro zero. Nonostante ciò, e nonostante le tante vicissitudini personali, i giallorossi ci stanno pensando. #calciomercato #transfers @tvdellosport #fichajes — Gianluigi Longari (@Glongari) August 20, 2020