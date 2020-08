Sarà il CEO Guido Fienga in questa fase a gestire il mercato della Roma, da oggi nella mani di Dan Friedkin. E circola in orbita giallorossa il profilo di Tomasz Kedziora, classe 1994 con il contratto in scadenza nel 2021 con la Dinamo Kiev. Il terzino destro polacco, riferisce l'esperto di calciomercato, ha altre proposte ma ha messo la Roma in cima alla lista delle preferenze. L'operazione è condotta da un intermediario che ne ha discusso con Fienga.

(alfredopedulla.com)

