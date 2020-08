Dopo l'esordio nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus, nuova avventura per Daniel Fuzato: il portiere brasiliano, arrivato nel 2018 in giallorosso, è pronto a trasferirsi al Gil Vicente in prestito gratuito con diritto di riscatto e controriscatto. Domani il classe 1997 sosterrà le visite mediche di rito con i portoghesi.

La Roma, inoltre, pagherà buona parte dell'ingaggio del portiere. Lo riferisce il sito dell'esperto di calciomercato.

(gianlucadimarzio.com)

