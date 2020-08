Calciomercato Roma, Friedkin e i tre giocatori intoccabili: Dzeko, Zaniolo e Pellegrini sono al centro del progetto giallorosso

La Roma in vista della prossima stagione ha deciso di puntare su tre giocatori, oltre che sul tecnico Paulo Fonseca. Per Friedkin è chiaro che i giallorossi dovranno ripartire da i propri giocatori simbolo, per questo motivo Dzeko, Zaniolo e Pellegrini non sono sul mercato e vengono considerati incedibili a ogni costo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante: "La Juventus e il nuovo tecnico Pirlo sono interessati a Edin Dzeko. Per la Roma Dzeko è intoccabile. È il protagonista del nuovo progetto, insieme a Zaniolo e Pellegrini. Non c'è possibilità. Tre intoccabili per il nuovo proprietario Dan Friedkin".

#Juventus and new manager #Pirlo are interested in Edin #Dzeko.

For #AsRoma Dzeko is untouchable. He is the key player of the new project, together with #Zaniolo and #Pellegrini. No chance. Three untouchables for the new owner Dan #Friedkin. @EdDzeko@SkySport #Transfers pic.twitter.com/9QFESOKeVb

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 20, 2020