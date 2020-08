Non c’è stato oggi il tanto atteso incontro tra Edin Dzeko e il CEO della Roma Guido Fienga per definire il futuro del bosniaco. Secondo l’emittente satellitare il dirigente giallorosso si trova a Milano e solo domani farà rientro nella Capitale per capire le intenzioni di Dzeko, corteggiato dalla Juventus.

(sky sport)