Calciomercato Roma: Everton in pole per Florenzi

Alessandro Florenzi è nella lista dei convocati della Roma per il ritiro a Trigoria in vista della prossima stagione, ma l'esterno giallorosso sarebbe ormai sul piede di partenza. Secondo quanto riferisce Filippo Biafora sulle frequenze dell'emittente radiofonica, l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, starebbe spingendo il suo assistito verso un trasferimento all'Everton di Carlo Ancelotti. Più remote le possibilità per il giocatore di finire all'Atalanta o alla Fiorentina, interessate a lui, che difficilmente potranno permettersi il suo ingaggio.

(Tele Radio Stereo)