Calciomercato Roma: Juan Jesus verso il Cagliari. E su Instagram condivide uno scatto in giallorosso: "JJLupo" (FOTO)

Il Cagliari, che si prepara a scendere in campo questo pomeriggio per il primo allenamento della stagione - ieri sono stati effettuati i tamponi per il ritorno in sicurezza - , pensa anche al mercato. Il futuro di Radja Nainggolan si deciderà dopo al finale di Europa League di venerdì tra Inter e Siviglia: c'è l'accordo tra belga e club rossoblù, ma occorre l'intesa con la società nerazzurra.

Quasi fatta - manca solo l'ufficialità - per l'approdo in città del giallorosso Juan Jesus come primo rinforzo per la difesa. Nel mirino anche Czyborra, esterno sinistro dell'Atalanta. Ionita, invece, saluta.

(ansa)

Tra le voci di mercato che lo avvicinano al Cagliari, il difensore brasiliano condivide su Instagram uno scatto che lo ritrae con la nuova maglia della Roma, accompagnato dall'hashtag: "JJLupo".