Calciomercato Roma, D'Orazio ceduto al Feralpisalò

La Roma, in attesa di iniziare la stagione con il ritiro in programma giovedì, inizia a piazzare alcuni colpi di mercato con giocatori ritenuti, a oggi, non pronti per giocare in prima squadra. Per questo il giovane Ludovico D'Orazio, giovane attaccante della Primavera in cui lo scorso hanno ha realizzato quattro reti in venti presenze, è passato alla Feralpisalò, squadra che milita in Serie C. Le strade tra la Roma e D'Orazio si dividono per ora, ma non è da escludere che in futuro le due vie non si possano incontrare nuovamente.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE