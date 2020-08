Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: su Smalling anche quattro squadre della Premier League

Il primo obiettivo nel prossimo mercato della Roma è senza dubbio quello di riportare nella Capitale Smalling. Il difensore inglese, di proprietà del Manchester United, dopo una stagione trascorsa in giallorosso ha scelto di rimanere e si lavora quindi con i Red Devils per il cartellino del difensore. La Roma però dovrò fare attenzione, visto che, come riportato dal portale inglese, sul giocatore proprio dalla Premier League sembra esserci l'interesse di almeno quattro squadra: Newcastle, West Ham, Everton e Fulham.

(90min)