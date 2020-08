Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Arsenal fa sul serio per Diawara. Operazione da 30 milioni

Il futuro di Diawara potrebbe davvero essere in Premier League. L'Arsenal infatti, dopo l'interessamento delle scorse settimane, sembra pronto all'accelerata decisiva per il centrocampista giallorosso. I Gunners infatti hanno deciso di non pagare la clausola rescissoria da 45 milioni di euro per liberare Thomas Partey dell’Atletico Madrid, e adesso puntano forte su Diawara. Per il giocatore della Roma, l'Arsenal sembra disposto a mettere sul piatto 27 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) ma resta comunque in piedi l'ipotesi d uno scambio con Torreira, che garantirebbe una ricca plusvalenza ad entrambi i club. La Roma però non è l'unica italiana interessata a Torreria: sulle sue tracce infatti c'è anche la Fiorentina.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

(Daily Express)