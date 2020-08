Calciomercato Roma, dalla Spagna: piace Darwin Nunez. Interesse anche di Napoli e Milan

Spunta in orbita giallorossa un altro profilo per rinforzare l'attacco: si tratta di Darwin Nunez, uruguaiano classe 1999 in forza all'Almeria, club che milita nella seconda divisione spagnola. Stando a quanto riferito dal quotidiano, sull'attaccante c'è da segnalare la concorrenza di Milan, Napoli, Betis, Valencia, Southampton, Benfica e Wolfsburg.

Arrivato per circa 7 milioni di euro l'estate scorsa dal Penarol, che detiene il 20% sulla sua futura rivendita, ora Nunez - prezzo fissato oltre i 20 milioni di euro - potrebbe diventare la cessione più costosa nella storia della Segunda Division.

