Calciomercato Roma, dalla Spagna: Icardi vorrebbe tornare in Italia. I giallorossi sono una sua preferenza

Mauro Icardi sembra essere stanco di giocare a Parigi dopo un solo anno trascorso in Francia. L'attaccante, che è uscito sconfitto dalla finale di Champions League contro il Bayern Monaco, vorrebbe provare a lasciare il PSG e tornare in Italia. Come riportato dal portale di notizie sportive spagnolo, Icardi e il suo agente, la moglie Wanda Nara, starebbero valutando tre club che sono sostanzialmente le sue preferenze: Juventus, Roma e Napoli. Queste società stanno provando a risolvere i propri dubbi in merito al reparto offensivo, i bianconeri hanno scaricato oggi Higuain, i giallorossi devono capire cosa fare con Dzeko e gli azzurri stanno trattando per guadagnare dalla partenza di Milik.

