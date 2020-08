Una corsa a due quella che sembra riguardare Milan e Atalanta per accaparrarsi Aleksej Miranchuk, centrocampista della Lokomotiv Mosca. Rossoneri e nerazzurri sembrano ora dopo ora passare rispettivamente in vantaggio per l'acquisto del classe '95, ma sullo sfondo c'è anche la Roma che, in contatto con gli intermediari del giocatore, starebbe preparando un'offerta ufficiale per recuperare terreno rispetto alle rivali.

