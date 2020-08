La Roma prosegue a lavorare sul mercato e a cedere giocatori per sfoltire la propria rosa, soprattutto i giovani della Primavera di Alberto De Rossi. Come riportato dall'emittente satellitare sembra che i giallorossi stiano per lasciare partire a titolo temporaneo Gennaro Nigro, che dovrebbe trasferirsi al Potenza, e Emanuele Zamarion, l'estremo difensore che dovrebbe approdare al Gubbio.

(Sky Sport)