Calciomercato Roma, dalla Polonia: Milik si allontana dalla Juventus. Giallorossi ipotesi concreta

La Roma, che vedrà nella giornata di domani ufficializzare il nome di Dan Friedkin come nuovo presidente che guiderà il club, continua a lavorare sul mercato in cerca di giocatori per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una delle incognite è quella relativa all'attacco, in cui Dzeko non sembra destinato a partire ma dove i giallorossi devono riuscire a trovare un'alternativa all'attaccante bosniaco. Per questo motivo torna forte il nome di Milik, attaccante del Napoli, che stando al portale sportivo polacco si starebbe allontanando dalla Juventus dopo che il club bianconero ha esonerato Maurizio Sarri. La Roma quindi adesso sembra essere un'ottima candidata per il giocatore, e non si esclude che i giallorossi possano inserire nell'affare contropartite, come Under e Veretout. Il polacco però sembra per il momento voler aspettare, avendo molto mercato anche all'estero.

(sportowefakty.wp.pl)

