Calciomercato Roma, dalla Germania: Schick verso il Leverkusen per 22 milioni. La chiave è la partenza di Volland

Continuano le voci di mercato che riguardano il trasferimento definitivo in Bundesliga di Patrik Schick, attaccante di proprietà della Roma che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Lipsia. L'ex Samp non sembra però destinato a rimanere nel club della Red Bull: su di lui è forte il pressing del Bayer Leverkusen, che sembra intenzionato ad accontentare le richieste di 22 milioni di euro dei giallorossi per sostituire Kevin Volland, dato in partenza.

Novità, ad ogni modo, non sono attese prima della metà della prossima settimana, così come riferisce il portale tedesco.

(sport1.de)

