Dopo la burrascosa fine del prestito al Vitoria Setubal, Mirko Antonucci ha fatto ritorno alla Roma ma il suo futuro non sarà in giallorosso. Secondo quanto raccolto dal portale dedicato al calciomercato, le squadre che lo hanno cercato con maggiore insistenza sono finora Cosenza, Pordenone e Vicenza. Ma il giovane ha richieste anche in Portogallo e Spagna.

