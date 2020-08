Calciomercato Roma, Cairo esclude la cessione di Sirigu: "Ce lo teniamo stretto"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, durante la presentazione del nuovo allenatore granata, Marco Giampaolo, avvenuta nella giornata di oggi, ha risposto ad alcune domande dei cronisti in cui, tra le altre cose, ha fatto anche il punto sul calciomercato. Il patron ha sostanzialmente respinto ogni possibilità che il portiere del Torino Salvatore Sirigu lasci la squadra, allontanando così le voci di mercato che lo vedevano prossimo a vestire la maglia della Roma, come sostituto di Pau Lopez vicino a lasciare la Capitale. Queste le sue parole.

Quanto tempo avrà Giampaolo?

"Tutto quello che gli serve, lo abbiamo preso per un lungo ciclo. E non è vero che dobbiamo prendere sei giocatori: leggo del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e lo teniamo stretto. In attacco abbiamo Belotti, Zaza e Iago e un attaccante non ci serve. In difesa? Li abbiamo già i centrali. E poi abbiamo rinnovato Ansaldi, preso Rodriguez, c'è Singo che ha grandi prospettive, c'è Aina che per Giampaolo ha grandissime qualità. Ci serve un play, una mezzala e magari un esterno destro, ci manca il 15 per cento della rosa perché dobbiamo prenderne soltanto tre. Anche in mediana siamo messi bene, con Baselli che sta recuperando e Meité che è qui con noi".

