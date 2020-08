Calciomercato Roma, bookmaker a sorpresa: il Milan è sul gioiellino Riccardi

La Roma ha deciso di mettere sul mercato Alessio Riccardi, e il suo nome gira in tutti gli scambi, compresi quelli ipotizzabili sull’asse Roma-Juve o Roma-Napoli. Lo vorrebbe il Cagliari, lo cerca anche la Fiorentina. Non si è parlato in questi giorni del Milan, che invece secondo gli analisti di Sisal-Matchpoint sarebbe molto vicino al ragazzo. Tanto che l’ipotesi Riccardi in rossonero entro la chiusura del mercato (5 ottobre), è data a una quota molto bassa, appena 3 volte la posta.

(Agipronews)