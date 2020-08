Sembrava ormai scritto il futuro di Davide Santon, diretto verso il Besiktas. Come scrive Gianluca Di Marzio, però, il terzino ancora non avrebbe trovato l'accordo con il club turco. Non è quindi da escludere una sua permanenza in Serie A, dato che anche Genoa e Parma hanno mostrato il loro gradimento verso l'ex terzino del Newcastle.

(gianlucadimarzio.com)

