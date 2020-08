Calciomercato Roma, ag. Diawara: "Nella capitale sta bene ma piace a tanti in Premier. Arsenal? Anche"

TMW.COM - Ha parlato l'agente di Diawara, Daniele Piraino, al sito dedicato al calciomercato. Questo il pensiero del procuratore del centrocampista giallorosso: "E' concentrato sulla sua carriera, è in un top club come la Roma dove sta bene, la piazza ha anche l'entusiasmo di una nuova proprietà. Però piace a tanti in Inghilterra, tra le altre c'è anche l'Arsenal. Essere accostato a certi club per lui è un piacere, con squadre di questo prestigio. Amadou è concentrato sul calcio e sulla sua carriera".

