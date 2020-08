Calciomercato Roma: accordo totale con il Napoli per la cessione di Under. Operazione legata all'affare Dzeko-Milik

Sono giorni caldi questi sull'asse Roma-Napoli in attesa del via ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta su twitter Alfredo Pedullà infatti le due società hanno trovato l'accordo totale per il passaggio di Cengiz Under alla corte di Gennaro Gattuso. L'operazione resta però legata al futuro di Edin Dzeko (la Roma è vicina a cederlo alla Juventus) e di Arkadiusz Milik, per il quale i giallorossi avrebbero già trovato un accordo