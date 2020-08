Calciomercato, ufficiale: David Silva va alla Real Sociedad, Lazio furiosa

Dopo 10 anni al Manchester City, David Silva cambia maglia: lo spagnolo, che sembrava vicino a firmare con la Lazio, si trasferisce in Liga alla Real Sociedad. Ufficiale l'arrivo del classe 1986 che si legherà al club spagnolo fino al 30 giugno del 2022, come annunciato sul sito ufficiale.

(realsociedad.eus)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

La Lazio, scrive il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, è furiosa: il club biancoceleste aveva, infatti, raggiunto un accordo per un contratto triennale con David Silva e fissato le visite mediche.

Real Sociedad hijacked David Silva deal! Lazio had a total agreement on a three three years contract and medicals scheduled in Rome. Real Sociedad contacted him secretly. Lazio are furious. Done deal. ?? #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2020