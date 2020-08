Dusan Vlahovic non è sul mercato. Al momento l'attaccante serbo della Fiorentina non è sulla lista dei partenti e resta nei piani del club viola per la prossima stagione. Nei giorni scorsi Vlahovic era stato accostato anche alla Roma e c'erano stati anche dei sondaggi di Parma e Verona. Secca però la risposta della Fiorentina, che non è intenzionata a privarsi dell'attaccante classe 2000.

(tuttomercatoweb.com)