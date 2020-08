Calciomercato: il Besiktas supera il Fenerbache nella corsa a Kalinic

Per Kalinic si prospetta sempre più un futuro nel campionato turco. L'ex attaccante di Roma e Atletico Madrid infatti nei giorni scorsi era stato accostato con insistenza al Fenerbache ma, come riporta la giornalista Eleonora Trotta, sul centravanti croato è piombato il Besiktas, che avrebbe superato l'altro club di Istanbul. Per Kalinic il Besiktas ha pronto un contratto triennale.