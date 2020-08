Calciomercato: idea Petrachi per l'Inter in caso di conferma di Conte

Nervi tesi in casa Inter, con il tecnico Antonio Conte che dopo lo sfogo a seguito della finale di Europa League persa starebbe riflettendo sul proprio futuro. Ma la società nerazzurra, dal canto suo, vorrebbe provare a ricucire con l'ex ct. Proprio per questo potrebbe prospettarsi un cambio dirigenziale con il possibile addio di Piero Ausilio, che ha avuto contatti indiretti con la Roma. E proprio da Roma potrebbero attingere i nerazzurri, che per il ruolo di ds pensano anche a Gianluca Petrachi, licenziato dal club giallorosso per giuste cause.

(tmw.com)