Nikola Kalinic non vuole proseguire la sua avventura all'Atletico Madrid, ma nel suo futuro non ci sarà la Roma: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo l'attaccante sarebbe nel mirino del Besiktas, che vorrebbe mettere a segno il colpo indicato direttamente dal tecnico del club, Sergen Yalcin.

(as.com)

