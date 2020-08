Rivoluzione in casa Barcellona, dopo l'8-2 subìto in Champions League dal Bayern Monaco: il club blaugrana saluta Quique Setien e accoglie come nuovo allenatore Ronald Koeman. L'olandese ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022, come annunciato dal club catalano, che questa mattina ha nominato Ramon Planes - accostato anche alla Roma per la carica di ds - nuovo direttore tecnico dopo l'addio di Abidal.

(fcbarcelona.es)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE