Lipsia, Nagelsmann: "Per Schick non possiamo pagare la cifra richiesta, quindi stiamo ancora negoziando"

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato che coinvolgono la Roma e il suo giocatore Schick, attualmente in prestito al club tedesco. Il Lipsia non ha ancora trovato l'accordo con i giallorossi per il cartellino dell'attaccante, che si aggira sui 29 milioni di euro, che però sembrano non poter pagare. Queste le sue parole: "Patrik è stato un giocatore da sogno per me, ma tutto deve essere fatto all'interno della ragione, anche noi stiamo lottando con gli effetti della pandemia del Covid-19 e non possiamo buttare soldi in giro. Non possiamo pagare la cifra richiesta, quindi stiamo ancora negoziando. Vorremmo acquistare lui e Angelino, ma potremmo pure rinnovare il prestito".

(kicker.de)

