Calciomercato, Sartori: “Ci saranno due anni di contrazione, poi si ripartirà”

SKY SPORT - “Credo che ci saranno un paio d'anni di contrazione del mercato, sarà un problema valido per tutti però poi si ripartirà come sempre fatto”. È l'opinione del responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, Giovanni Sartori, sul futuro del calciomercato. Domani il calcio ripartirà in Italia dopo 3 mesi particolarmente difficili soprattutto per la città di Bergamo. “La situazione è stata drammatica, forse all'inizio perché presi da campionato e Champions ci abbiamo fatto meno caso - dice Sartori all’emittente satellitare-. Poi ne abbiamo preso totale coscienza, penso alle immagini dei camion di bare che lasciavano la città. Ognuno ha pensato a provare a difendere la propria salute, il calcio è passato giustamente in secondo piano. Ora vorremmo ripartire per dare un segnale a Bergamo e provincia, dobbiamo provare a tornare alla normalità”.