Calciomercato Roma: stallo tra Vertonghen e il Tottenham per il rinnovo. Giallorossi alla finestra

La trattativa per il rinnovo di Vertonghen con il Tottenham è in fase di stallo. Il club londinese infatti non ha lanciato ancora alcun segnale al giocatore, che si svincolerà il 30 giugno e si sta guardando intorno. Vertonghen infatti, se dovesse decidere di non rinnovare, lascerebbe gli Spurs prima ancora di terminare la stagione ancora in corso.

Vertonghen è seguito da tempo anche dalla Roma, che continua a monitorare la situazione in attesa di conoscere il futuro di Smalling. Per trattenere il centrale inglese infatti bisogna convincere il Manchester United.

(Sky Sport England)