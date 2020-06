Calciomercato Roma, prove di scambi con la Juve: oggi incontro Paratici-Fienga

Possibili movimenti in vista sull'asse Roma-Juve, che potrebbero compiere il primo passo nelle prossime ore. Come riferisce il quotidiano sportivo, nella giornata di oggi è in programma un incontro tra il ds bianconero Fabio Paratici e l'ad giallorosso Guido Fienga. Nell'incontro si parlerà di possibili operazioni in comune, sulla falsariga di quanto avvenuto la scorsa estate con lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini.

I nomi in ballo sono noti da tempo: l'ambizione dei bianconeri è arrivare a Nicolò Zaniolo, offrendo in cambio Federico Bernardeschi: operazione che però si profila difficile. Un altro affare possibile coinvolgerebbe uno tra Under e Kluivert per Rugani, oltre alla vecchia idea di un baratto Cristante-Mandragora. Tra i possibili interessati in casa bianconera spuntano anche Romero e Perin.

(tuttosport)