Calciomercato Roma, Perin in uscita dalla Juve: proposto anche ai giallorossi

Dopo il prestito al Genoa, la Juventus cerca una sistemazione definitiva per Mattia Perin. Ci pensa l'Atalanta in caso di partenza di Gollini, ma i bianconeri l'hanno proposto alla Roma nell'ambito dei dialoghi Paratici-Fienga delle scorse settimane. Il Genoa proverà a tenerlo in caso di salvezza.

