Calciomercato Roma: interesse per Hysaj e Ospina del Napoli. Partenopei su Karsdorp, Fazio e Under

Viste le difficoltà economiche causate dalla pandemia, sono diversi i club che si guardano intorno in cerca di occasioni vantaggiose, magari mettendo in piedi uno scambio di cartellini. E' il caso della Roma, che da mesi ormai studia i nomi di possibili rinforzi di mercato. Oltre alle numerose ipotesi di scambi con la Juventus, il club giallorosso potrebbe intavolare lo stesso tipo di trattative con il Napoli: i giallorossi infatti sono interessati a Hysaj - che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 - soprattutto se non dovesse essere rinnovato il prestito di Zappacosta. La Roma segue anche il portiere Ospina considerando che, se dovesse arrivare una buona offerta, Pau Lopez potrebbe essere sacrificato.

Il Napoli invece è interessato a due giocatori che nella Capitale faticano a trovare spazio: si tratta di Karsdorp - di ritorno dal prestito al Feyenoord - e Fazio. A Gattuso piace anche Under, nome accostato con insistenza anche alla Juventus.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

(calciomercato.com)