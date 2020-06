Calciomercato Roma: Inter e Juve insistono per Zaniolo. I nerazzurri mettono sul piatto Nainggolan ma giallorossi non vogliono cederlo

Scatta il duello tra Inter e Juve per Zaniolo. Secondo il quotidiano sportivo, la Roma farà di tutto per trattenere il suo gioiello, ma la corte dei due club è spietata. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto Nainggolan più conguaglio economico per il ritorno del classe ‘99 , offerta rispedita al mittente dalla dirigenza giallorossa visto che in un recente summit di mercato è stata ribadita l’incedibilità di Zaniolo e Pellegrini. Anche la Juventus ha messo da tempo Zaniolo nel mirino eavrebbe offerto Bernardeschi, Romero e soldi. Anche in questo caso Petrachi - che nel frattempo ha cercato invano di chiudere con i bianconeri qualche plusvalenza entro il 30 giugno - ha risposto ai bianconeri con un secco “no”. Sirene anche dalla Premier con Tottenham e Manchester United che hanno provato a sondare il terreno nelle scorse settimane.

(Corsport)