Il Torino, come scrive il portale di calciomercato, è alla ricerca di una seconda punta. E oltre a Joao Pedro del Cagliari, i granata starebbero seguendo attentamente Diego Perotti, in uscita dalla Roma. Il presidente Cairo, però, concluderebbe l'operazione soltanto ad una condizione, ovvero che il ds Giancluca Petrachi lasci la Roma. Il patron granata, infatti, non vuole intavolare una trattativa con il suo ex direttore sportivo.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE