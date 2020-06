Uno dei nomi accostati di recente alla Roma, è senza dubbio quello di Giacomo Bonaventura, che a fine stagione si libererà dal Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano, però, il Torino avrebbe superato ilgiallorossi, non ancora pienamente convinti di portare avanti l’affare. I granata offrono meno, ma sono in contatto continuo con Mino Raiola, per questo potrebbero presto trovare l’intesa giusta con il Milan per assicurarsi il centrocampista.

(tuttosport)