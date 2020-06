Calciomercato Roma, idea Gollini se parte Pau Lopez: l'Atalanta lo valuta 30 milioni

Se l'Atalanta si trova al quarto posto in classifica ed è riuscita a raggiungere i quarti di finale di Champions League è anche merito delle parate, talvolta decisive, di Pierluigi Gollini. La crescita che il portiere nerazzurro ha avuto nella Dea è sotto gli occhi di tutti, attirando inevitabilmente le attenzioni di diversi club. Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato al Tottenham, ma secondo le ultime indiscrezioni anche la Roma avrebbe pensato all'estremo difensore emiliano nel caso di addio di Pau Lopez. Tuttavia, come riferisce il quotidiano sportivo torinese, se qualcuno fosse interessato al suo ingaggio deve passare per la società ed è quasi certo che per meno di 25-30 milioni dalle parti di Zingonia non si siedono nemmeno a discutere.

(Tuttosport)