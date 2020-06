Calciomercato, dall'Inghilterra: il rischio infortunio 'frena' Pedro, niente estensione del contratto con il Chelsea?

E' il primo obiettivo della Roma per la prossima stagione, si libererà dal Chelsea a parametro zero e il prossimo 30 giugno potrebbe terminare anzitempo la sua stagione. Pedro Rodriguez Ledesma non ha infatti trovato l'accordo con i Blues per la proroga del suo contratto, che gli permetterebbe di disputare le ultime gare di Premier League.

Secondo quanto riferisce la stampa inglese l'attaccante spagnolo non ha ancora preso una decisione perché preoccupato dal rischio di infortunarsi. Timori fondati, visto che l'attaccante spagnolo è ormai destinato a lasciare il Chelsea e uno stop metterebbe a rischio la sua avventura in un nuovo club. Stessi timori per Willian, altro 'parametro zero' di lusso nei Blues, che al pari di Pedro non ha ancora trovato l'intesa per la proroga dell'attuale accordo.

