Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: accordo totale con Pedro. Biennale da 3 milioni di euro con opzione di rinnovo per un'altra stagione

Sarebbe stato raggiunto l'accordo tra la Roma e Pedro per il trasferimento in giallorosso dell'attaccante esterno spagnolo. Secondo quanto riferito dal portale inglese, infatti, l'ex Barcellona avrebbe trovato l'intesa con la Roma sulla base di un contratto biennale. Ingaggio fissato sui 3 milioni di euro circa - 2,7 milioni di sterline. Sull'accordo figurerebbe anche un'opzione per il rinnovo di un'ulteriore stagione.

Come circolato nei giorni scorsi Pedro non sarebbe minimamente intenzionato a prolungare l'accordo con il Chelsea oltre il 30 giugno, così da poter aiutare i blues fino alla fine della stagione.

(theathletic.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE