La Roma guarda in Francia per il prossimo mercato. Come scrive il quotidiano transalpino, infatti, anche i giallorossi sarebbero in corsa per Denis Bouang, attaccante esterno gabonese (con passaporto francese) classe 1994 di proprietà del Sain Etienne, con cui ha un contratto fino al 2023. Sul giocatore è pronta a scatenarsi un'asta, e oltre ai giallorossi ci pensano Rennes, Betis ed Everton.

(France Football)