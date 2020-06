Il mercato continua ad avvicinarsi e la Roma ha la necessità di vendere i propri giocatori per fare cassa. Tra i nomi in partenza sembra esserci anche quello di Robin Olsen, portiere svedese di proprietà dei giallorossi e attualmente in prestito al Cagliari. Sull'estremo difensore, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese, sembra esserci un forte interesse dello Sporting Lisbona, che potrebbe sceglierlo per sostituire Luis Maximiano.

(A Bola)

