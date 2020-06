Calciomercato Roma, dal Portogallo: lo Sporting insiste per Olsen. I giallorossi chiedono 3-4 milioni

Lo Sporting Lisbona continua a lavorare per portare il portiere Robin Olsen, che ha un contratto con la Roma fino al 2023 e che ora è in prestito al Cagliari, nella propria squadra. Come riferisce il quotidiano sportivo portoghese, i giallorossi avrebbero chiesto 3-4 milioni per lasciar partire il nazionale svedese, cifra eccessiva per le casse del club lusitano. Lo Sporting aveva addirittura pensato di inserire nell'operazione il cartellino del terzino Acuna per accaparrarsi l'estremo difensore a un prezzo inferiore, proposta però rifiutata dalla Roma. Ma i portoghesi non demordono perché sperano di fare cassa cedendo qualche giocatore per rinvestire il ricavato sul mercato. Un altro ostacolo da superare è l'ingaggio percepito da Olsen: 1,5 milioni netti a stagione sono considerati troppi, soprattutto in questo periodo in cui c'è bisogno di un contenimento dei costi.

(abola.com)

