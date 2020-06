Calciomercato Roma, dal Brasile: per la difesa i giallorossi pensano a Porozo del Santos

La Roma continua a muoversi in vista dell'apertura del mercato estivo a settembre. Secondo fonti provenienti dal Brasile, i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul difensore ecuadoriano Jackson Porozo, classe 2000, attualmente di proprietà del Santos. Il giovane, che già è approdato nel giro della Nazionale, sarebbe pronto a lasciare il suo attuale club e trasferirsi in Europa. Della questione ha parlato anche lo stesso agente del giocatore, Ulisses Jorge, che ha così commentato: "Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore non desidera più proseguire con il Santos e cercheremo solo il meglio per lui".

(Lance)