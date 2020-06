Calciomercato Roma, Barrera (pres. Peñarol): "Per Núñez l'Almeria ci deve ancora una percentuale". Giallorossi alla finestra

Nelle ultime ore sono circolate delle voci in merito all'interesse della Roma per Darwin Núñez, attaccante del '99 in forza all'Almeria. Il calciatore uruguaiano è arrivato in Spagna dal Peñarol la scorsa estate, con un accordo che impegnava il club andaluso a sborsare una cifra di circa 8,5 milioni di euro in più tranches. Stando alle parole del presidente del Peñarol, Jorge Barrera, l'Almeria non avrebbe però ancora saldato una parte dell'importo dovuto per il cartellino del giocatore.

Barrera ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Ultimo Al Arco' che gettano ombre sull'affare: "Il Peñarol non ha ancora ricevuto tutto quello che gli spetta dall'affare Núñez. Speriamo che rendendo note queste informazioni riusciremo a raccogliere la percentuale che ci spetta e di cui abbiamo decisamente bisogno".

Spettatrice interessata, ovviamente, la Roma, che avendo messo gli occhi sul talentuoso 21enne dovrà aspettare gli sviluppi della vicenda per intavolare ipotetiche trattative con chi detiene il cartellino di Núñez.

(Sport 890)